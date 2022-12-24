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وقفة حداد وقراءة الفاتحة قبل بداية مباريات الدوري في غزة

24 ديسمبر 2022 . الساعة 01:39 بتوقيت القدس
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لاعبوا فريق شباب خانيونس يقرأون الفاتحة قبل بداية اللقاء أمام الشجاعية
غزة / مؤمن الكحلوت:

افتتحت أمس منافسات الجولة 12 من دوري الدرجتين الممتازة والأولى في غزة، بالحداد وقراءة الفاتحة على  روح الشهيد أحمد دراغمة، لاعب فريق ثقافي طولكرم، الذي ارتقي برصاص قوات الاحتلال أول من أمس.

ووقفت الفرق المشاركة في المباريات  دقيقة حداد على روح الشهيد دراغمة وقراءة الفاتحة رفقة طاقم الحكام، قبل انطلاق صافرة المباريات.

وكانت الأسرة الرياضية عبرت عن بالغ حزنها لاستشهاد اللاعب دراغمة، وطالبت اتحاد كرة القدم بالتواصل مع الجهات الدولية لوضع حدا لاعتداءات الاحتلال المتكررة.

ونعى عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وجبريل الرجوب رئيس اتحاد كرة القدم اللاعب دراغمة، وطالبا الفيفا بالضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

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#اتحاد كرة القدم #الشهيد دراغمة

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