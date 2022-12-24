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المعدن الأصفر قد يقفز لـ4000 دولار للأونصة عام 2023

24 ديسمبر 2022 . الساعة 00:07 بتوقيت القدس
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الذهب

قال كبير مسؤولي الاستثمار لدى (سويس أسيا كابيتال)، يوزع كينر، إن سعر الذهب قد يقفز إلى 4,000 دولار للأونصة في عام 2023، بسبب مخاوف الركود الاقتصادي العالمي، بحسب موقع أف اكس الاقتصادي العالمي.

وفى مقابلة مع تليفزيون (سي إن بي سي)، قال كينر ليل الخميس، إن زيادة أسعار الفائدة والمخاوف المتعلقة بالركود تبقي على تقلبات السوق، الأمر الذي قد يدفع سعر الذهب إلى مستوى يتراوح ما بين 2,500 دولار إلى 4,000 دولار للأونصة، مشيرا إلى فرصة جيدة ليشهد سوق الذهب تحركا كبيرا العام المقبل.

ويتوقع أن تشهد العديد من الاقتصادات العالمية، ركودا بسيطا في الربع الأول من العام المقبل، ما يدفع البنوك المركزية إلى إبطاء وتيرة تضييق السياسات النقدية ورفع أسعار الفائدة، وهو ما سوف يجعل الذهب أكثر جاذبية.

المصدر / وكالات
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