منتخب قطر يعلن خطته لبطولة خليجي 25 في العراق

بدأ المنتخب القطري لكرة القدم حملة تجديد دماء الفريق بعد انتهاء مشاركته في مونديال قطر 2022، وذلك لبناء جيل قوي جاهز للمشاركة في الاستحقاقات القادمة، بعد البصمات التي تركها الجيل السابق والتي كان من أبرزها الفوز بلقب كأس أمم آسيا 2019.

ويستعد العنابي لخوض غمار بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25"، والتي تستضيفها مدينة "البصرة" العراقية، في الفترة من 6 حتى 19 يناير/ كانون الثاني المقبل، بتشكيلة تضم العديد من لاعبي المنتخب الأولمبي، تخوض حصصًا تدريبية يومية على ملاعب أكاديمية التفوق الرياضي أسباير.

ويستهدف المدرب البرتغالي برونو ميغيل بينيرو الذي قاد المنتخب الأولمبي لوصافة بطولة اتحاد غرب آسيا في نوفمبر الماضي، لرفع درجة الجاهزية لاعبي الفريق، في مهمة دقيقة وحساسة في هذه المرحلة الانتقالية في مسيرة المنتخب.

ويسعى بينيرو لبناء تشكيلة قوية وتوليفة متجانسة، بضخ دماء جديدة من المنتخب الأولمبي والشباب، مع الاحتفاظ ببعض لاعبي الجيل القديم الذين شاركوا في بطولة كأس العالم 2022؛ إذ اكتفى بتدعيم المنتخب بعدد قليل من اللاعبين الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم ونالوا لقب كأس آسيا قبل ذلك، أبرزهم، همام الأمين، أحمد علاء، مشعل برشم، طارق سلمان، عاصم مادبو، إسماعيل

وتألفت قائمة لاعبي العنابي التي اختارها بينيرو لخوض منافسات "خليجي 25" من 27 لاعبًا، هم: مشعل برشم ويوسف عبد الله وطارق سلمان وعبد الله اليزيدي وفيصل محمد ومصطفى مشعل ومحمد وعد ويوسف عبد الرزاق وهاشم علي وسالم الهاجري وعلي أسد (السد)، وإسماعيل محمد وشهاب الليثي ومحمد عماد ودياب هارون وعاصم مادبو ومحمد مونتاري وعبد الرحمن فهمي (الدحيل)، ونايف الحضرمي وتميم منصور مفتاح (الريان)، وهمام الأمين وعمرو سراج (الغرافة)، وأحمد فاضل وخالد منير وحازم أحمد (الوكرة)، ومحمود أبو ندى وجاسم جابر (العربي).

ويستهل المنتخب القطري، الذي تُوِّج باللقب الخليجي في 3 مناسبات أعوام 1992 و2004 و2014 مبارياته في النسخة الـ25 من البطولة يوم السبت 7 يناير/ كانون الثاني المقبل، بمواجهة المنتخب الكويتي على استاد الميناء الأولمبي، لحساب المجموعة الثانية.

وستكون انطلاقة مباريات البطولة بالمباراة الافتتاحية يوم 6 يناير بين المنتخب العراقي المستضيف ومنتخب عمان، ضمن منافسات المجموعة الأولى، على استاد البصرة الدولي.

وكانت قرعة بطولة "خليجي 25"، التي سُحبت يوم 25 أكتوبر الماضي بالبصرة، قد أسفرت عن وقوع منتخبات العراق واليمن والسعودية وعمان في المجموعة الأولى، بينما ضمّت المجموعة الثانية منتخبات قطر والبحرين والكويت والإمارات.

وفي سياق متصل، ستُقام منافسات دوري نجوم قطر بالتزامن مع "خليجي 25"، إذ تُستأنَف منافسات بدءًا من يوم 4 يناير من العام القادم بعدما توقف لفترة تزيد عن ثلاثة أشهر ونصف، وتحديدًا منذ 14 سبتمبر/ أيلول الماضي.

المصدر / وكالات