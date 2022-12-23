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الكشف عن منهجية أحد قادة القسام في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي

23 ديسمبر 2022 . الساعة 22:55 بتوقيت القدس
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جدارية تجسد مقاومة الشهيد القائد يحيى عياش

قال رئيس الدائرة الإعلامية لحركة حماس بغزة علي العمودي، إن فكرة أسر الجنود ومبادلتهم بأسرانا هي فكرة متجذرة في قول وفعل مجاهدي كتائب القسام حتى يومنا هذا.

وأضاف العامودي، وهو أسير قسامي محرر: "الصدمة الأساسية التي أصابتني فترة الاعتقال هي انقطاعي عن العمل المقاوم، وفترة الاعتقال كانت أشبه بمخيم صيفي تربوي بالنسبة لي".

وتابع في حديثه لقناة الأقصى الفضائية: "كانت محطة الاعتقال محطة مهمة على صعيدي الشخصي، وكل ما تعلمته في حياتي من الناحية العملية تعلمته من والدتي".

وأشار إلى أن الشهيد محمد صيام طلب منه السفر سويًا للضفة الغربية لنرى فكرة العمل المقاوم هناك، مستذكراً أن الشهيد يحيى عياش ورفاقه كانوا يعتمدون على منهجية عدم البقاء في البيوت أثناء المطاردة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#كتائب القسام #يحيى عياش #علي العامودي

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