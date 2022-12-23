الأولمبي يتعادل أمام نظيره الأردني في ختام معسكره التدريبي

غزة/ وائل الحلبي:

فرض المنتخب الأولمبي الأردني التعادل على نظيره الفلسطيني بهدفين لكل منهما، في اطار المباراة التجريبية التي جرت بينهما عصر أمس في مدينة الحسين للشباب، في ختام المعسكر التدريبي للمنتخب الذي استمر لعدة أيام في العاصمة الأردنية عمان.

وظهر المنتخب الأولمبي بشكل أفضل من المباراة الأولى والتي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي وانتهت بفوز المنتخب الأردني بهدف دون رد.

محاولات فدائي الأولمبي الهجومية منذ بداية الشوط الأول أثمرت عن هدف التقدم عبر زيد القنبر (23)، وظهر المنتخب بشكل قوي بعد الهدف في ظل اندفاع المنتخب الأردني للهجوم لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الأولمبي بهدف دون رد للأولمبي الأردني.

عزز يحيى أبو فارة النتيجة بالهدف الثاني للأولمبي مع بداية الشوط الثاني (49)، إلا أن رد أصحاب الأرض لم يتأخر وتمكن سيف البشابشة من تذليل الفارق، لينجح بعدها بدقائق زميله عامر أبو جاموس من تعديل النتيجة.

وأجرى الكابتن إيهاب أبو جزر المدير الفني للمنتخب عدة تبديلات في الشوط الثاني لمنح اللاعبيم فرصة المشاركة، وسط تحفظ دفاعي لتفادي تلقي شباك الأولمبي أي هدف لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل منتخب.

المصدر / فلسطين أون لاين