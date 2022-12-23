شباب خانيونس يفاجئ الشجاعية والتعادل يحسم ديربي الوسطى ونماء يصدم خدمات خانيونس

غزة/ وائل الحلبي:

فجر شباب خانيونس مفاجأة قوية مع افتتاح منافسات الجولة الثانية عشر من دوري الدرجة الممتازة، بعدما عاد بالفوز من أمام مضيفه الشجاعية، واحتكم الجارين خدمات النصيرات والزوايدة للتعادل الإيجابي، فيما انتزع نماء فوزا مثيرا من أمام خدمات خانيونس في اطار نفس الجولة بالدرجة الأولى.

دوري الدرجة الممتازة

اتحاد الشجاعية x شباب خانيونس

حقق فريق شباب خان يونس انتصاراً ثميناً على مضيفه اتحاد الشجاعية بهدف دون رد، والتي جمعت الفريقين على ملعب اليرموك ليتقدم النشامى للمركز الخامس مؤقتا برصيد 16 نقطة، وتوقف رصيد الشجاعية عند 21 نقطة في المركز الثاني.

سجل لشباب خان يونس محمد ابوموسى من ركلة جزاء في الدقيقة (83).

خدمات النصيرات x شباب الزوايدة

حسم التعادل الايجابي ديربي الوسطى بين خدمات النصيرات وشباب الزوايدة بهدفين لمثلهما، والتي جمعت الفريقين على ملعب الدرة.

ليبقى خدمات النصيرات في المركز العاشر برصيد 10 نقاط، ورفع الزوايدة رصيده إلى 5 نقاط دون أن يتمكن من مغادرة المركز الثاني عشر والأخير.

الزوايدة افتتح التسجيل عبر سامح عويضة (16)، وعدل عز الدين أبو جاموس النتيجة لخدمات النصيرات (49)، وتقدم زميله محمد جودة بالهدف الثاني في الدقيقة (76)، قبل أن يخطف أحمد أبو دان هدف التعادل للزوايدة (94).

دوري الدرجة الأولى

نماء x خدمات خانيونس

قاد النجم عاهد أبو مراحيل فريقه نماء لفوز صعب وثمين على خدمات خانيونس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، والتي جرت بين الفريقين على ملعب بيت حانون ليتقدم نماء للمركز الثالث برصيد 23 نقطة، وتوقف رصيد خدمات خانيونس عند 25 نقطة في المركز الأول بشكل مؤقت.

سجل أهداف نماء: عاهد أبو مراحيل ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق (12) و (53) و(83) ومحمد القاضي (86)، وسجل لخدمات خانيونس أحمد العكاوي (15) وسلطان أبو عبيدة هدفين (44) و (75).

بيت لاهيا x خدمات الشاطئ

وفي مباراة ثانية فرض التعادل السلبي نفسه على مباراة بيت لاهيا وخدمات الشاطئ، والتي جرت بينهما على ملعب بيت لاهيا، ليبقى الشاطئ في المركز الخامس برصيد 19 نقطة، وتقدم بيت لاهيا مؤقتا للمركز الثامن برصيد 14 نقطة متأخرا بفارق الأهداف عن صاحب نفس الرصيد.

دوري الدرجة الثانية

حقق القادسية الفوز بهدف دون رد على ضيفه الصلاح في المباراة التي جمعتهما على ملعب رفح، ليرفع القادسية رصيده إلى 8 نقاط في المركز السابع ويتجمد رصيد الصلاح عند 18 نقطة في المركز الثالث.

وحسم التعادل الايجابي بهدف لمثله لقاء فريقا شباب معن وخدمات دير البلح الذي جمعهما على استاد خان يونس البلدي، ليرفع شباب معن رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس ويرفع خدمات الدير رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع.

دوري الدرجة الثالثة

تمكن فلسطين من تحقيق الفوز على المشتل بهدفين مقابل هدف،في المباراة التي جمعتهما على ملعب فلسطين لحساب منافسات مجموعة غزة والشمال.

وفاز أهلي البريج على الشافعي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب المدينة الرياضية، في اطار منافسات مجموعة الوسطى والجنوب.





المصدر / فلسطين أون لاين