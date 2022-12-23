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الاحتلال يؤكد.. مقاومون يستهدفون حواجز ومستوطنات غرب جنين

23 ديسمبر 2022 . الساعة 20:10 بتوقيت القدس
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الاحتلال يؤكد.. مقاومون يستهدفون حواجز ومستوطنات غرب جنين

أكدت مصادر محلية، أن  مقاومون استهدفوا مساء اليوم الجمعة، نقاط وحواجز لقوات الاحتلال في جنين.

وافادت ذات المصادر، أن مقاومون أطلقوا وابل كثيف من الرصاص، صوب قوات الاحتلال المتواجدة على الجدار الفاصل بمحيط حاجز الجلمة شمالي جنين.

يأتي ذلك بعد وقت قصير  من استهداف  حاجز "دوتان" جنوب غربي جنين بوابل كثيف من الرصاص.

وأعلنت كتيبة جنين في وقت سابق مساء الجمعة استهداف مستوطنة شاكيد قرب جنين بالرصاص الحي في تمام الساعة الـ5:30.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن أضرار في منزل للمستوطنين بمستوطنة شاكيد شمال الضفة بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين فلسطينيين.

وأعلنت كتيبة جنين مسؤوليتها عن استهداف«مستوطنة شاكيد» بصليات كثيفة من الرصاص.

وقالت الكتيبة في بلاغ عسكري: "بعون الله وقوته تمكن مجاهدونا ســ05:30م من استهداف«مستوطنة شاكيد» بصليات كثيفة من الرصاص وتحقيق اصابات مباشرة.

وفي حينه، أكد جيش الاحتلال، أن مستوطنة "شاكيد" قرب جنين تعرضت لإطلاق نار أدت لإصابة أحد المنازل بأضرار دون وقوع إصابات، والجنود يبحثون عن المنفذين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المقاومة #جنين #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

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