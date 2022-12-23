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نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا.. من سيواجه برشلونة وريال مدريد؟

23 ديسمبر 2022 . الساعة 20:45 بتوقيت القدس
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نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا.. من سيواجه برشلونة وريال مدريد؟

أسفرت قرعة الدور الثالث لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم عن مواجهات سهلة للكبار، أبرزها لريال مدريد وغريمه برشلونة.

وانضمت أندية ريال مدريد بطل الدوري وبرشلونة وصيفه وريال بيتيس بطل مسابقة الكأس وفالنسيا وصيفه، وهو الرباعي الذي سيخوض الكأس السوبر في الفترة بين 11 و14 كانون الثاني/يناير المقبل، إلى الأندية الـ28 المتأهلة إلى الدور الثالث.

وجاء ريال مدريد في مواجهة كاسيرينيو من درجة الهواة والذي أطاح جيرونا في الدور الثاني (2-1)، وبرشلونة مع إنترسيتي.

وخلفت القرعة مواجهة واحدة بين فريقين من الدرجة الأولى هي إسبانيول وسلتا فيغو.

وتقام المباريات في الفترة بين 3 و5 كانون الثاني/يناير المقبل.

وفي ما يلي برنامج الدور الثالث:

ريال مدريد - كاسيرنيو

برشلونة - إنترسيتي

إيبيسا - ريال بيتيس

لا نوسيا - فالنسيا

لوغرونيس - ريال سوسييداد

إلدنسي - أتلتيك بيلباو

ناستيك تاراغونا - أوساسونا

بونتيفيدرا - ريال مايوركا

ليناريس - إشبيلية

أتلتيكو سبتة - إلتشي

ديبورتيفو آلافيس - بلد الوليد

ليفانتي - خيتافي

ريال أوفييدو - أتلتيكو مدريد

قرطاجنة - فياريال

سبورتينغ خيخون - رايو فايكانو

إسبانيول - سلتا فيغو

المصدر / وكالات
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#برشلونة #الدوري الإسباني #ريال مدريد #كأس الملك

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