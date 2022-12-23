فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تفاصيل سقوط طائرة إسرائيلية شمال قطاع غزة

إعلان مهم من وزارة الصحة حول "فاجعة بيت ساحور"

فيسبوك يوافق على دفع 725 مليون دولار في إطار دعوى انتهاك خصوصية المستخدمين

لاعب منتخب فرنسا يعلن اعتزاله كرة القدم

إصابة طفلة باعتداء للمستوطنين جنوب نابلس

الناشطة البرغوثي: جرائم الاحتلال بحق المقدسات الإسلامية تستوجب وقفة جادة على كافة المستويات

نادي الأسير: 29 أسيرة بينهن طفلتان ما زلن يقبعن في معتقلات الاحتلال

تشييع الشهيدة مها الزعتري في الخليل

حقيقة رحيل أشرف حكيمي عن باريس سان جيرمان

الاحتلال يفرج عن الأسيرة دينا جرادات من جنين

لاعب منتخب فرنسا يعلن اعتزاله كرة القدم

23 ديسمبر 2022 . الساعة 19:16 بتوقيت القدس
...
لاعب منتخب فرنسا يعلن اعتزاله دولياً

أعلن لاعب الوسط الفرنسي بليز ماتويدي بطل العالم في 2018 مع "البلوز"، نهاية مسيرته الاحترافية الجمعة، في مقطع فيديو نُشر على موقع يوتيوب.

وقال ماتويدي البالغ من العمر 35 عاماً "لقد قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف".

ولم يلعب ماتويدي منذ أكثر من عام مع إنتر ميامي الأميركي، آخر ناد انضم إليه والذي أزاله من قائمة اللاعبين لموسم 2022 من الدوري الأميركي لكرة القدم.

ولعب ماتويدي الذي كان أساسياً بشكل دائم مع المنتخب الفرنسي في مونديال روسيا، لأندية تروا وسانت إتيان وباريس سان جرمان في فرنسا ويوفنتوس الإيطالي، وفاز بخمسة ألقاب دوري فرنسي وثلاثة ألقاب في إيطاليا. كما وصل إلى نهائي كأس أوروبا 2016 مع "الديوك".

وأوضح الفرنسي الذي لعب 84 مباراة دولية وسجّل تسعة أهداف "لقد أتيحت لي الفرصة للعب في أكبر الأندية الأوروبية، وارتداء قميص المنتخب الوطني، وجعل عائلتي تفرح، وأن أعيش شغفي، وهذه الصور ستبقى معي".

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#منتخب فرنسا #ماتويدي #اعتزال ماتويدي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة