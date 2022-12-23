الناشطة البرغوثي: جرائم الاحتلال بحق المقدسات الإسلامية تستوجب وقفة جادة على كافة المستويات

قالت الناشطة السياسية فادية البرغوثي، إن الاحتلال لا يزال يمارس جرائمه وانتهاكاته بحق المقدسات الإسلامية، ما يستوجب وقفة جدا على كافة المستويات.

وأضافت البرغوثي: "نشهد تزايدًا لاقتحامات المستوطنين داخل المسجد الأقصى المبارك"، مبينة أن انتهاكات الاحتلال بحقه تهدف إلى تغيير الواقع وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

وطالبت المرابطين بمواصلة صد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أن الاحتلال يسعى للقضاء على الوجود الفلسطيني في جميع مناطق الضفة لمحتلة، وللسيطرة على المسجد الأقصى.

وأدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم تشديدات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في القدس ومحيطها.

وقالت مصادر مقدسية إن أكثر من 65 ألف مصل من أهالي القدس والداخل المحتل ومن تمكن من الوصول للمسجد من الضفة أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة.

وعرقلت قوات الاحتلال وصول مئات المواطنين من سكان الضفة الغربية إلى مدينة القدس، لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين