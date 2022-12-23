حقيقة رحيل أشرف حكيمي عن باريس سان جيرمان

كشف أليخاندرو كامانو، وكيل أعمال الدولي المغربي أشرف حكيمي، حقيقة رحيل اللاعب عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في يناير/ كانون الثاني القادم، بعد تألقه مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم الأخيرة في قطر.

وربطت تقارير إعلامية حكيمي بالعودة إلى فريق إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية، في ظل الأخبار التي تتحدث عن رغبة "النيراتزوري" في استعادة اللاعب المغربي.

وفي هذا السياق، تحدث وكيل أعمال حكيمي عن مستقبل الدولي المغربي، وحقيقة انتقاله إلى الإنتر في يناير المقبل، حيث قال كامانو في تصريح لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "بالنسبة للمستقبل، يمكن القول إن كرة القدم تتغير بسرعة، لكن في الوقت الحالي، حكيمي سعيد للغاية في فرنسا ولديه ثلاث سنوات ونصف في عقده مع باريس سان جيرمان، الذي يستهدف التتويج بدوري الأبطال في الموسم الجديد".

وأضاف كامانو: "أنا سعيد جدًا لحكيمي، لقد قدّم كأس العالم رائعة مع المغرب، إنه مثل ابني، وقد كان مهتمًا جدًا بمنتخبه الوطني، وكانت بطولته رائعة".

وتمكن المنتخب المغربي من خطف الأضواء في مونديال قطر، حيث أنهى المنافسة في المركز الرابع، في إنجاز تاريخي، يعتبر الأول من نوعه على المستويين العربي والأفريقي.

يُذكر أن حكيمي خاض تجربة سابقة بقميص إنتر ميلان، قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان، حيث شارك رفقة النادي الإيطالي في 45 مباراة بجميع المسابقات، مُسهمًا بـ18 هدفًا (سجّل 7 أهداف، قدّم 11 تمريرة حاسمة)، أما مع نادي العاصمة الفرنسية، الذي يقضي معه حكيمي موسمه الثاني تواليًا، فقد لعب الدولي المغربي لحد الآن 62 مباراة، مُسهمًا بـ16 هدفًا (سجّل 7 أهداف، قدّم 9 تمريرات حاسمة).

المصدر / وكالات