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"مقاومتنا مستمرة".. "حماس" تنعى شهيد كفر قاسم

23 ديسمبر 2022 . الساعة 13:53 بتوقيت القدس
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نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الشهيد نعيم محمود بدير؛ الذي ارتقى فجر اليوم الجمعة برصاص قوات الاحتلال.

وقالت الحركة في بيان صحفي: "ارتقى بدير مقاوماً ظلمهم وعنصريتهم وعدوانهم".

وأضافت: "إننا إذ نعزّي ذوي الشهيد، لنحيي أهلنا الصامدين في الداخل الفلسطيني المحتل، ونؤكد للعدو أن غضب شعبنا وثورته تتمدّد كبقعة الزيت، وأن مقاومتنا مستمرة ومتصاعدة حتى زواله عن أرضنا، ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #كفر قاسم #الداخل المحتل #المقاومة الفلسطينية

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