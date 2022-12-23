"حماس" تنعى أحد مؤسسي حركة فتح

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" العلاّمة الدكتورعبدالله الدنّان (أبو باسل) أحد مؤسّسي حركة فتح، والباحث اللغوي والأديب والشاعر الفلسطيني.

وتوفي الدنان في العاصمة السوريّة (دمشق)، عن عمر يناهز الثانيّة والتسعين.

وقالت حماس في بيان: "لقد بدأ أبوباسل حياته قائدا ثوريّا ومناضلا، إذ شارك في تأسيس حركة فتح إلى جانب الثلّة الأولى من الكبار الراحلين: ياسر عرفات، وخليل الوزير، وسليم الزعنون، ويوسف عميرة، وعادل عبد الكريم، ومنير سويد".

وأوضحت أنه بعد سنوات قليلة من التأسيس تفرّغ للبحث العلمي، وانفرد بنظرية جديدة مبدعة في تعليم اللغة العربية بالفطرة والممارسة، وكان له إسهاماته في اللغة العربية (لغة القرآن) نحوا وصرفا وأدبا وشعرا.

وأضافت: "رحمك الله يا أباسل، فقد حافظت على نقائك الثوري، وبقيت متمسّكا بثوابت القضيّة الفلسطينية، حتى آخر رمق في حياتك، ولم تهن أو تلن، وكنت رمزا من رموز الصمود والنقاء والطهارة والعفّة طوال عمرك المديد".

وتابعت: "خالص العزاء لأسرتك، وذويك، وأهلك، ومحبّيك، وتلاميذك، وعوّض شعبنا وأمّتنا عنك خيرا".

المصدر / فلسطين أون لاين