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الأرصاد: أجواء غائمة جزئيًا اليوم الجمعة

23 ديسمبر 2022 . الساعة 08:12 بتوقيت القدس
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توقعت دائرة الأرصاد الجوية بأن يسود اليوم الجمعة جو بارد في ساعات الصباح مع نشاط الرياح الشرقية الجافة، ونهاراً يكون الجو مشمس الى غائم جزئي مع برودة واضحة في المناطق الجبلية العالية والجبال الشرقية، ومع المساء يعود الجو بارداً بشكل واضح، والله تعالى أعلم.

وغدا السبت يسود جو بارد في ساعات الصباح ومع النهار ترتفع الحرارة قليلاً مع بقاء الجو بارداً في الجبال العالية والمتوسطة، ويسود خلال النهار جو غائم جزئي وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في مناطق واسعة من البلاد.

والأحد تسود أجواء باردة بشكل كبير في ساعات الصباح الباكر والفجر، ومع ساعات النهار يسود جو بارد نسبي في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وتتهيأ الفرصة لزخات من المطر في مناطق واسعة من شمال ووسط البلاد وقد تكون غزيرة ورعدية أحياناً، بينما تغطي السماء كميات من السحب على إرتفاعات المنخفضة. ليلاً يصبح الجو بارداً الى شديد البرودة ويستمر هطول الأمطار، والله تعالى أعلى وأعلم.

 

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#الطقس #الشتاء

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