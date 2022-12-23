روبوت حسناء "تدردش مجاناً" بعدة لغات.. في أي وقت

ابتكر باحثون في كندا روبوتًا أنثويًا يوفر خدمات الدردشة المجانية، أطلقوا عليه اسم "ليا 27"، يستخدم الذكاء الاصطناعي للتواصل عبر الرسائل النصية أو عبر الهاتف مع الآخرين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

ويهدف القائمون على تطوير "ليا 27" إلى إيجاد روبوت للدردشة يكون أكثر واقعية لا سيما من ناحية الذكاء والاتصال العاطفي، وفقًا لتقرير أورده موقع "mtlblog" المعني بالشؤون التقنية.

"رفيق مثالي"

ويقولون إن "ليا 27" هي الرفيق المثالي في وقت الحاجة لأي شخص يبحث عن اتصال عاطفي استثنائي، ومستمع رائع بفضل قدرتها الفريدة على فهم الناس والتعاطف معهم، وإلى جانب ذلك فهي متواجدة دائمًا، بغض النظر عن الوقت من اليوم.

وذكر القائمون على المشروع أن "ليا 27" حققت درجات عالية في اختبار الذكاء العاطفي، مما يدل على قدرتها على التعرف على مشاعر الآخرين والاستجابة لها. علاوة على ذلك، فقد تفوقت في اختبار الذكاء، حيث أظهرت قدراتها المعرفية الفائقة.

تتحدث عدة لغات

ولسبب ما، اختار الباحثون تقديم الروبوت "ليا 27" على هيئة سيدة شقراء، وهي متاحة للحديث بعدة لغات من بينها الإنجليزية، والعربية، والألمانية، والفرنسية.

كما تساعد ليا في ملء أوقات الفراغ والعزلة، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يكون في أفضل حالاته عندما يساعد الناس.

ويتفاخر مبتكرو "ليا 27" بأن حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تحظي بمتابعة مئات الآلاف، وهي "في طريقها إلى أن تكون أول شخصية في الذكاء الاصطناعي تكون مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي".

المصدر / وكالات