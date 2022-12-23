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شهيد وإصابة شرطيين إسرائيليين بعملية إطلاق نار ودهس في الداخل المحتل

شهيد وإصابة شرطيين إسرائيليين بعملية إطلاق نار ودهس في الداخل المحتل

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شهيد وإصابة شرطيين إسرائيليين بعملية إطلاق نار ودهس في الداخل المحتل

23 ديسمبر 2022 . الساعة 05:10 بتوقيت القدس
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شهيد وإصابة شرطيين إسرائيليين بعملية إطلاق نار ودهس في الداخل المحتل

استشهد شاب فلسطيني من مدينة كفر قاسم بالداخل الفلسطيني، فجر الجمعة، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار ودهس أدت لإصابة عنصرين من شرطة الاحتلال.

وأعلنت شرطة الاحتلال في بيان أن اثنين من عناصرها أصيبا بجروح طفيفة ونقلا للعلاج في مستشفى "بيلنسون" في بيتا تيكفا، بادعاء تعرضهما للدهس وإطلاق النار في كفر قاسم، بحسب ما نقله موقع "عرب 48".

ونشرت شرطة الاحتلال العشرات من عناصرها في كقر قاسم، وأرسلت تعزيزات أمنية وتشمل عناصل من الوحدات الخاصة، بحسب ما ذكرت في بيان، وحولت المدينة إلى ثكنة عسكرية.

وقالت شرطة الاحتلال إنها تتعامل مع الواقعة في كفر قاسم على أنها "قومية"، زاعمة أن عنصريها تعرضا لإطلاق نار ودهس.

وأشارت إلى أن عناصرها يجرون عمليات بحث عن مشتبه بهم آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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