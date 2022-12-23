مشتريات قياسية لبنوك مركزية قد ترفع أسعار الذهب لـ4000 دولار في 2023

توقع العضو المنتدب وكبير مسؤولي الاستثمار في Swiss Asia Capital، يورغ كينر، أن ترتفع أسعار الذهب إلى 4000 دولار للأوقية في عام 2023، حيث تبقي ارتفاعات أسعار الفائدة ومخاوف الركود الأسواق متقلبة.

وقال إن سعر الذهب قد يصل إلى ما بين 2500 دولار و4000 دولار في وقت ما من 2023، وفقاً لما ذكره لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضاف أن هناك فرصة جيدة لأن تشهد سوق الذهب تحركاً كبيراً، مضيفاً "لن تكون 10% أو 20% فقط"، لكنها حركة "ستحقق مستويات قياسية جديدة".

وأوضح كينر أن العديد من الاقتصادات قد تواجه "ركوداً طفيفاً" في الربع الأول من 2023، مما قد يؤدي إلى إبطاء العديد من البنوك المركزية من وتيرة رفع أسعار الفائدة وجعل الذهب أكثر جاذبية بشكل فوري، مشيرا إلى أن الذهب هو الأصل الوحيد الذي يمتلكه كل بنك مركزي.

ووفقاً لمجلس الذهب العالمي، اشترت البنوك المركزية 400 طن من الذهب في الربع الثالث، أي ما يقرب من ضعف الرقم القياسي السابق البالغ 241 طناً خلال نفس الفترة من عام 2018.

كما توقع كينر أن يتطلع المستثمرون إلى الذهب مع بقاء التضخم مرتفعا في أجزاء كثيرة من العالم. وقال "يعد الذهب وسيلة جيدة للتحوط من التضخم، كما أنه يمثل صيداً رائعاً أثناء الركود التضخمي وإضافة قوية إلى المحفظة."

وعلى الرغم من الطلب القوي على الذهب، لم يوافق كيني بولكاري، كبير استراتيجيي السوق في سلاتستون ويلث، على أن الأسعار قد تتضاعف في 2023.

وجادل بولكاري بأن أسعار الذهب ستشهد بعض التراجع والمقاومة عند 1900 دولار للأوقية. وقال إن الأسعار ستتحدد من خلال كيفية استجابة التضخم لارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن البنك المركزي الصيني أنه أضاف بما قيمته 1.8 مليار دولار من الذهب إلى احتياطياته، مما رفع القيمة التراكمية إلى حوالي 112 مليار دولار، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

المصدر / وكالات