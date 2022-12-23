حدث في إيطاليا.. لصوص ظنوا فعلتهم مرت حتى وقعت المفاجأة

فجأة ودون سابق إنذار، خاب أمل لصوص ظنوا أن فعلتهم مرّت مرور الكرام، حينما سطوا على متجر مجوهرات في إيطاليا.

إلا أن الرياح لم تجرِ كما تشتهي السفن، فقد انقلب الصورة رأسا على عقب خلال لحظات.

فقد فتح مالك المتجر النار على العصابة وقتل اثنين منهم، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكشف ماريو روغيرو البالغ من العمر 67 عاما، أن العصابة هددت حياته وحياة ابنته التي قيّدوها أثناء عملية السرقة التي وقعت في أبريل/الماضي.

كما تابع أن اللصوص غادروا المتجر ظنا منهم أن الأمر انتهى، إلا أنه هاجمهم وركض خلفهم بمسدس كان في حقيبته، وأطلق 5 طلقات عليهم، مما أدى إلى مقتل اثنين منهم، فيما أصيب الثالث بجروح.

إفراط في استخدام القوة دفاعا عن النفس

يذكر أن الحادثة وقعت في مدينة جرينزان كافور بمقاطعة كونية شمال غربي إيطاليا، ووثقتها الكاميرات.

وتبين لاحقا أن أسلحة العاصبة كانت مزيفة.

إلى ذلك، وجهت السلطات القضائية إلى صاحب المتجر تهمة الإفراط في استخدام القوة دفاعا عن النفس.

المصدر / وكالات