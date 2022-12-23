غياب 5 لاعبين عن مباراة في الدرجة الممتازة .. اليوم

غزة / مؤمن الكحلوت:

تعود مساء الجمعة منافسات بطولة الدوري بدرجتيه الممتازة والأولى في قطاع غزة، للدوران من جديد، بعد انتهاء فترة الراحة بين مرحلتي الذهاب والإياب.

وتشهد مباراة خدمات النصيرات والزوايدة في الجولة 12 من المسابقة غياب 5 لاعبين عن الفريقين بسبب عقوبة الإيقاف، لحصولهم على البطاقة الصفراء الثالثة.

ويغيب عن النصيرات لاعبيه عبداللطيف عليان ومحمد أبو زايد، بينما يفتقد الزوايدة لاعبيه خالد السيد ومحمد العبيد وإسماعيل النجار.

وتُعتبر المباراة مفترق طرق للفريقين خاصة الزوايدة صاحب المركز الأخير برصيد 4 نقاط، بينما يمتلك النصيرات 9 نقاط في المركز العاشر، ويتطلع كلاهما للابتعاد عن شبح الهبوط،