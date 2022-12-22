تحديد موعد جديد لانطلاق مباريات الدوري في غزة

غزة / مؤمن الكحلوت:

قرر اتحاد كرة القدم تحديد موعد جديد لانطلاق مباريات الدوري بكافة درجاته، بناء على توصية لجنة المسابقات بالاتحاد.

وستنطلق المباريات عند الساعة الثانية عصراً حسب التوقيت الشتوي، وذلك بداية من الجولة الـ12 من المسابقة.

وتعود مساء الجمعة منافسات بطولة الدوري بدرجتيه الممتازة والأولى في قطاع غزة، للدوران من جديد، بعد انتهاء فترة الراحة بين مرحلتي الذهاب والإياب.

ويستضيف اتحاد الشجاعية نظيره شباب خانيونس على ملعب اليرموك بمدينة غزة، بينما يلعب خدمات النصيرات والزوايدة على ملعب الشهيد محمد الدرة، ضمن بطولة الدوري الممتازة.

وفي دوري الدرجة الأولى يلعب نماء مع خدمات خانيونس على ملعب بيت حانون البلدي، بينما يحل خدمات الشاطئ ضيفاً على فريق بيت لاهيا بملعبه شمال قطاع غزة.

ويلتقي القادسية وضيفه الصلاح على ملعب رفح البلدي، في اطار الجولة الـ12 من دوري الدرجة الثانية بفرع الوسطى والجنوب، والذي يشهد مباراة ثانية تجمع شباب معن وخدمات دير البلح على ملعب خانيونس البلدي.

وفي دوري الدرجة الثالثة يواجه المشتل نظيره فلسطين على ملعب فلسطين في منافسات غزة والشمال، وفي فرع الوسطى والجنوب يتنافس الشافعي وأهلي البريج على ملعب المدينة الرياضية.