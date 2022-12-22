في ثاني جريمة اليوم.. مقتل شاب من أم الفحم بجريمة إطلاق نار

قتل الشاب سامر إغبارية من مدينة أم الفحم، مساء اليوم الخميس، في جريمة إطلاق نار بالقرب من بلدة كفر قرع في منطقة المثلث، بالداخل المحتل، في ثاني جريمة قتل تستهدف الشبان الفلسطينيين في أراضي الـ48.

وفي وقت سابق على الجريمة الأخيرة، قتل الشاب مهران أبو خيط (23 عاما) من الناصرة، بجريمة إطلاق نار وقعت في حيفا.

كما قتل مساء أمس الشاب محمد زيتونة من يافا في جريمة إطلاق نار ارتكبت بالمدينة. والثلاثاء الماضي قُتل الشاب فراس الهيب (33 عاما) من الناصرة وابنه الرضيع فارس الذي يبلغ من العمر عامين، في جريمة إطلاق نار، ارتُكبت أمام منزله بالمدينة.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل بين الفلسطينيين في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري، 106 قتلى بينهم 12 امرأة، وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في المجتمع العربي في رقم قياسي غير مسبوق.

المصدر / فلسطين أون لاين