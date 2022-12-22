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بينها 5 عمليات إطلاق نار.. 29 عملًا مقاومًا في الضفة بآخر 24 ساعة

22 ديسمبر 2022 . الساعة 20:15 بتوقيت القدس
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نفذ مقاومون فلسطينيون 29 عملاً مقاوماً ضد قوات الاحتلال والمستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين في الساعات الـ24 الأخيرة.

وبين الأعمال المقاومة سجلت 5 عمليات إطلاق نار، وتفجير 3 عبوات ناسفة، وإلقاء زجاجة حارقة، وإحراق برج عسكري لقوات الاحتلال وتحطيم 3 مركبات للمستوطنين، واندلاع 13 نقطة مواجهة.

وشهدت الضفة خلال الـ24 ساعة الماضية، إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال في 4 أماكن متفرقة بمحافظة نابلس، شملت (جبل جرزيم، وبوابة الطور، ومخيم بلاطة، وقبر يوسف) واستهداف مركبات المستوطنين بالحجارة وتحطيمها في حوارة ومفترق آلون.

كما سجلت استهداف قوات الاحتلال بالعبوات الناسفة وإحراق برج عسكري خلال المواجهات في بيت أمر شمال الخليل، واستهداف قوات الاحتلال بالعبوات الناسفة خلال المواجهات في بيت لحم، وإطلاق نار استهدف حاجز دوتان وإلقاء عبوات ناسفة على حاجز الجلمة في جنين.

واندلعت مواجهات في مخيم بلاطة وقبر يوسف، في نابلس ومستوطنة أرئيل في سلفيت، بينما سجلت حوارة ومفترق آلون، عمليات إلقاء حجارة وتصدي للمستوطنين، وتحطيم مركبات مستوطنين.

 وفي طولكرم، اندلعت مواجهات بالقرب من الجدار العازل، بينما ألقى الشباب الثائر الحجارة وتصدوا للمستوطنين وحطموا مركباتهم في مستوطنة كدوميم في قلقيلية.

وشهدت مدنية بيت لحم، وأريحا والخليل مواجهات في حوسان والمرشحات، وبيت أمر وصافا، وألقى شبان الزجاجات الحارقة وأحرقوا برجا عسكريا في بيت أمر.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المقاومة #الاحتلال #الضفة الغربية

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