الأونروا تصرف مساعدات لإعادة بناء منازل متضررة من عدوان 2021

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" استجابتها لاحتياجات عائلات اللاجئين التي تأثرت منازلهم خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي في مايو 2021 .

وقالت في بيان صحفي، مساء اليوم الخميس، إنه تم تقديم الدعم لـ (1275) عائلة متضررة من خلال مساعدات نقدية لدفع بدل الإيجار للمأوى الانتقالي، وإصلاح (7234) منزلاً متضرراً بشكل جزئي، وإعادة إعمار (608) منزلاً مدمراً بشكل كلي.

وأشارت أنها بدأت من اليوم صرف دفعات للتقدم في إعادة إعمار المنازل المدمرة لـ (84) عائلة، بينما ستحصل (167) عائلة على دفعات لغرض إصلاح منازلهم.

المصدر / فلسطين أون لاين