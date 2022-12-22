8 مباريات في الدوري الغزي.. يوم الجمعة

غزة/ وائل الحلبي:

تنطلق يوم غد الجمعة منافسات الجولة الثانية عشر من دوري الدرجتين الممتازة والأولى، وتتواصل منافسات بطولتي الدرجة الثانية والثالثة.

وتقام يوم غد 8 مباريات بمختلف الدرجات.

دوري الدرجة الممتازة

اتحاد الشجاعية x شباب خانيونس

على ملعب اليرموك يتطلع اتحاد الشجاعية لبدء مرحلة الإياب بكل قوة عندما يلتقي شباب خانيونس، حيث يدخل الفريقين اللقاء وسط تغييرات في الأجهزة الفنية.

الشجاعية صاحب المركز الثاني برصيد 21 نقطة متفوقا على شباب رفح بفارق الأهداف، يسعى للضغط على خدمات رفح متصدر الترتيب برصيد 25 نقطة، من أجل تعزيز حظوظه القوية في المنافسة على اللقب.

ويملك شباب خانيونس في رصيده 13 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف عن جاره الاتحاد الذي يتواجد في المركز السابع بنفس رصيد النقاط.

خدمات النصيرات x شباب الزوايدة

سيكون خدمات النصيرات وشباب الزوايدة في اختبار صعب وهام لكلا الفريقين، يدمعهما على ملعب الدرة في إطار بحثهما عن الاقتراب من مراكز الأمان في سلم الترتيب.

خدمات النصيرات في موقف أفضل من جاره الزوايدة، حيث يتواجد الأول في المركز العاشر برصيد 9 نقاط، فيما يحتل الزوايدة المركز الثاني عشر والأخير برصيد 4 نقاط.

دوري الدرجة الأولى

نماء x خدمات خانيونس

على ملعب بيت حانون يستقبل نماء ضيفه خدمات خانيونس متصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى، ويحتاج كلا الفريقين الفوز لتأكيد حظوظهما القوية في المنافسة على بطاقتي الصعود للدوري الممتاز.

خدمات خانيونس يدخل اللقاء وفي جعبته 25 نقطة في المركز الأول، ونماء في رصيده 20 نقطة محتلا المركز الثالث بفارق الأهداف عن بيت حانون الأهلي صاحب نفس الرصيد بالمركز الرابع.

بيت لاهيا x خدمات الشاطئ

يحل خدمات الشاطئ ضيفا ثقيلا على بيت لاهيا في اللقاء الذي يجري بينهما على ملعب الأخير، ويريد كل فريق الخروج بالنقاط الثلاث خاصة البحرية الساعي لتصحيح مساره والحفاظ على حظوظه قوية في المنافسة بعدما توقف رصيده عند 18 نقطة في المركز الخامس عقب الخسارة من نماء في الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب.

ويسعى بيت لاهيا لتحقيق الفوز الرابع له من أجل التقدم في الترتيب وتأمين موقفه مبكراً، حيث يحتل حاليا المركز التاسع برصيد 13 نقطة.

دوري الدرجة الثانية

ويلتقي القادسية وضيفه الصلاح على ملعب رفح البلدي، في إطار الجولة الـ12 من دوري الدرجة الثانية بفرع الوسطى والجنوب، والذي يشهد مباراة ثانية تجمع شباب معن وخدمات دير البلح على ملعب خانيونس.

دوري الدرجة الثالثة

تنطلق اليوم منافسات الجولة الثالثة من الدرجة الثالثة بمباراتين تجمع الأولى المشتل وفلسطين على ملعب فلسطين في منافسات غزة والشمال، وفي فرع الوسطى والجنوب يلتقي الشافعي وأهلي البريج على ملعب المدينة الرياضية.