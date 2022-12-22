"أكسيوس": مصر توقف تنفيذ اتفاقية تيران وصنافير في البحر الأحمر

أكّدت مصادر أميركية وإسرائيلية لموقع "أكسيوس" الأميركي، أنّ مصر أوقفت تنفيذ اتفاق "تيران وصنافير"، الجزيرتين الاستراتيجيتين في البحر الأحمر، ما قد يعرقل مساراً تطبيعياً بين السعودية والاحتلال الإسرائيلي بشأنهما.

وقال 4 مسؤولين إسرائيليين ومصدر أميركي، إنّ "مصر أوقفت تنفيذ اتفاق بشأن جزيرتين استراتيجيتين في البحر الأحمر".

وأوضحت المصادر للموقع أنّ مصر "بدأت في الأسابيع الأخيرة في إبداء تحفظات، معظمها ذات طبيعة فنية، بما في ذلك بشأن تركيب كاميرات في الجزر التي كانت جزءاً من الاتفاق"، مشيرةً إلى أنه "من المفترض أن تراقب الكاميرات النشاط في تيران وصنافير، وكذلك في مضيق تيران".

وأكّد المسؤولون الإسرائيليون لموقع "أكسيوس" أنّ "الاتفاق، بما في ذلك انسحاب القوة متعددة الجنسيات من الجزر، لن يتمّ تنفيذه بحلول نهاية الشهر الجاري بسبب التحفظات المصرية".

وأضافوا إنّهم "يعتقدون أنّ مصر تعطّل الصفقة بسبب قضايا ثنائية بين الولايات المتحدة ومصر، بما في ذلك المساعدة العسكرية الأميركية".

وكانت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، جمّدت مرتين سابقاً 10% من نحو 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي تخصصها لمصر سنوياً، بدعوى مخاوف حقوق الإنسان.

خلفية الاتفاق والنزاع على الجزيرتين

وكانت القاهرة والرياض أبرمتا في 8 نيسان/أبريل 2016، اتفاقية لترسيم الحدود، نصّت على "انتقال تبعية تيران وصنافير إلى السعودية".

وأعلنت المحكمة الدستورية العليا في القاهرة في 3 آذار/مارس، دخول الاتفاقية التي قضتْ بنقل ملكية جزيرتيْ تيران وصنافير إلى السعودية حيّز التنفيذ.

وكان بايدن أعلن، على خلفية التوصل إلى اتفاق بين مصر والسعودية بشأن الجزيرتين، عن أنّ القوّات الأميركية الموجودة فيهما تحت عنوان "حفظ السلام"، ستغادر بحلول نهاية العام الجاري، وذلك خلال لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على هامش زيارته للسعودية.

المصدر / وكالات