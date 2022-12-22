استنكار إغلاف فيسبوك صفحة صحيفة القدس

استنكرت الحملة الدولية لحماية المحتوى الرقمي الفلسطيني إغلاق شركة فيسبوك صفحة صحيفة القدس الإلكترونية، معتبرةً "أن ممارسات الشركة التعسفية تهدف إلى كتم الأصوات التي تنشر الحقائق دون تزييف أو تحريض، وتسعى لحجب الرواية الفلسطينية بشكل يخالف مبادئ العدالة والقوانين الدولية وحقوق الإنسان".

وقالت الحملة الدولية في بيان صحفي مساء اليوم الخميس، إن هذا السلوك بحق صفحة صحيفة القدس الالكترونية يمس حق المتابعين والذين يصل عددهم في اليوم الواحد إلى عشرة ملايين متابع في الاطلاع على الواقع الفلسطيني والعربي والعالمي دون تحيز لأي جهة كانت أو التحريض على أي جهة أيضا.

وطالبت الحملة الدولية بإعادة فتح صفحة صحيفة القدس على فيسبوك، ليتسنى للمتابعين الاطلاع على الحقائق دون عقبات او عراقيل.

وشددت على ضرورة وقف سياسة ازدواجية المعايير في ملاحقة المحتوى الفلسطيني في الوقت الذي تمتلئ فيه صفحات وحسابات الإسرائيليين بخطاب العنصرية والكراهية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني دون أن تطاولها أي قيود.

المصدر / فلسطين أون لاين