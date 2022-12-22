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محدث الحية: العدوان على الأقصى صاعق التفجير للمنطقة

22 ديسمبر 2022 . الساعة 18:07 بتوقيت القدس
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أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس الدكتور خليل الحية، القدس عنوان وحدة الأمة في مواجهة المشروع الصهيوني.

وقال الحية في لقاء مع قناة الأقصى الفضائية، إن الاحتلال يخطط لتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا، ويستغل المستوطنين المتطرفين لتكريس ذلك، محذراً الاحتلال من أننا "لن نسمح بتقسيم الأقصى ونحن للعدو بالمرصاد".

وتابع "نحن نتابع ونراقب وندافع عن القدس، أمام المخطط الإسرائيلي في القدس، لإخراج المقدسيين من المدينة"، مضيفاً "الاحتلال لديه خطة مبرمجة للزحف على المسجد الأقصى لتقسيمه مكانياً، ونحذر الاحتلال من مخططاته".

وقال الحية "لا نخشى أحدا والاحتلال وحده من يتحمل المسئولية عن انتهاكات المتطرف "إيتمار بن غفير"، محذراً من أن "العدوان على المسجد الأقصى هو صاعق التفجير للمنطقة والاحتلال سيدفع الثمن".

 وشدد على أن "المطبعين هم من مهدوا لفاشية الاحتلال وجرائمه المتصاعدة بحق شعبنا".

يتبع..

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأقصى #حماس #الاحتلال #خليل الحية

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