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في ظل غياب حجاج

من المدرب الذي سيقود الشجاعية أمام النشامى؟

22 ديسمبر 2022 . الساعة 17:41 بتوقيت القدس
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أبو حليمة يميناً وبجانبه حجاج
غزة / مؤمن الكحلوت:

يقود الكابتن محمد أبو حليمة المدرب العام لفريق اتحاد الشجاعية، فريقه اليوم أمام شباب خانيونس في الجولة 12 من بطولة الدوري الممتاز، بسبب تواجد المدير الفني هيثم حجاج خارج غزة.

ويصل حجاج غزة بعد غدا، حيث لم يتمكن من الوصول أمس، بسبب إغلاق معبر رفح البري، بعد أنهى رحلته للعاصمة القطرية الدوحة، ضمن وفد نجوم فلسطين الذي حضر مونديال قطر 2022، ويتواجد حاليا في العاصمة المصرية القاهرة.

وقاد حجاج فريق الشجاعية في الجولة العاشرة، بعد توليه المهمة خلفا للمدرب السابق نعيم السويركي، كما قاد أبو حليمة الفريق بشكل مؤقت في مباراتين بسبب تواجد حجاج خارج غزة أيضا في ذلك الوقت.

ويتطلع الشجاعية لتحقيق الفوز على شباب خانيونس، في افتتاح مرحلة الإياب من بطولة الدوري الممتاز، لمواصلة ملاحقة المتصدر خدمات رفح، الذي يبتعد عنه بفارق 4 نقاط فقط.

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#الشجاعية #حجاج #أبو حليمة

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