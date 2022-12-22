استشهاد لاعب في دوري المحترفين

غزة / مؤمن الكحلوت:

أعلن صباح اليوم عن استشهاد اللاعب أحمد عاطف دراغمة (23 عاما)، مهاجم وهداف فريق ثقافي طولكرم، أحد أندية دوري المحترفين بالضفة الغربية، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمدينة نابلس.

ويعتبر دراغمة أحد أبرز لاعبي دوري المحترفين بالضفة الغربية، وسجل 6 أهداف في مرحلة الذهاب من المسابقة.

ونعى عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الشهيد دراغمة، وطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" للجم عدوان الإحتلال ووقف استهدافه للرياضيين الفلسطيني.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة، لتأمين اقتحام المستوطنين مقام يوسف، وسط اندلاع مواجهات عنيفة واطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز، والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط.

وأفاد شهود عيان نقلا عن مصادر طبية، أن أربعة شبان أصيبوا بالرصاص الحي أحدهم في الظهر والرجل في شارع عمان وحالته خطيرة جدا وأعلن عن استشهاده لاحقا، وآخران وصفت حالتهما بالخطرة، واصابة رابعة في العين وحالتها مستقرة، كما أصيب آخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في اليد والرأس، إضافة الى 19 حالة اختناق بالغاز.

وبارتقاء الشاب دراغمة يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 224 شهيداً، بينهم 53 في قطاع غزة.