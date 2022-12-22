ترتيب الفيفا: البرازيل بالصدارة والأرجنتين ثانيةوقفزة تاريخية للمغرب

حافظت البرازيل على وجودها بصدارة تصنيف الفيفا رغم خروجها في ربع النهائي أمام كرواتيا، فيما احتلت بطلة العالم الأرجنتين الصف الثاني وجاءت بعدها فرنسا في المرتبة الثالثة. وارتقى المنتخب المغربي الذي أبهرت نتائجه بمونديال قطر العالم إلى الصف 11، وهو أول منتخب أفريقي وعربي في ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفق الترتيب الرسمي الذي نُشر اليوم الخميس.

وتقدم ليونيل ميسي ورفاقه مركزا واحدا في التصنيف، على غرار زملاء كيليان مبابي الذين كانوا في المركز الرابع قبل انطلاق البطولة في قطر.

وبات هذان المنتخبان اللذان لعبا المباراة النهائية للمونديال، أمام بلجيكا التي أقصيت من دور المجموعات، فيما لا تزال البرازيل في الصدارة التي تحتلها منذ 31 آذار/مارس الماضي، رغم خروجها في ربع النهائي أمام كرواتيا.

ويتوزع الفارق بين الثلاثة الأوائل في الترتيب بنحو عشرين نقطة، ووسعوا الفارق مع البلجيكيين الذين باتوا في المركز الرابع.

ولم يكن سيناريو المباراة النهائية التي فاز فيها منتخب الأرجنتين على فرنسا 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي و3-3 في الوقت الإضافي، مؤاتيا للفريقين، ذلك لأنه لو فاز أحدهما قبل نهاية الوقت الإضافي، لكان تصدر ترتيب فيفا الخميس، حيث يتم منح المزيد من النقاط للفائزين قبل ركلات الترجيح.

وأفضل ارتقاء في المراكز العشرة الأولى في العالم كان من نصيب كرواتيا التي باتت في المركز السابع (12 سابقا) بعد حلولها ثالثة في مونديال قطر.

وبعد هزيمتها أمام أستراليا في دور المجموعات، خسرت الدانمارك ثمانية مراكز وباتت في المركز الثامن عشر.

- تصنيف الـ11 الأوائل:

1- البرازيل 1840.77 نقطة

2- الأرجنتين 1838.38

3- فرنسا 1823.39

4- بلجيكا 1781.30

5- إنكلترا 1774.19

6- هولندا 1740.92

7- كرواتيا 1727.62

8- إيطاليا 1723.56

9- البرتغال 1702.54

10- إسبانيا 1692.71

11- المغرب 1672.35

المصدر / وكالات