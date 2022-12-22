"أمثال الوزان عبر الأزمان".. أحدث إصدارات البروفيسور عبد الوزان

صدر حديثاً عن دار "ناس للطباعة والنشر" في القاهرة، كتاب "أمثال الوزان عبر الأزمان" للبروفيسور عبدالكريم عبدالجليل الوزان بعنوان.

يضم الكتا;ب بين دفتيه عشرات المقالات التي خطها قلم الوزان عن الأمثال الشعبية العراقية والعربية، التي تظهر التراث الجميل، وتشخص سلبيات الواقع المرير المعاصر.

مزج الكاتب في أسلوبه الجانب الأدبي بالجانب العلمي البحثي، وطغى الأسلوب الصحفي الناقد والساخر على المقالات.

كتاب "أمثال الوزان عبر الأزمان" هو الإصدار الثاني عشر للوزان، تتميز تلك الإصدارات بمضامين أكاديمية وإعلامية وثقافية تعالج الكثير من الموضوعات العربية والعراقية.

إلى جانب الكتاب الأخير للوزان، فإن المكتبة العربية تضم له 11 عنوانا آخراً، هي: سحر الأمثال في مقالات زمان 2020، الوزان واستذكار مقالات زمان 2020، العراق والعلاقة بدول الجوار في الصحافة 2017، حكايات زمان في ذاكرة الوزان 2020، أمثال شعبية بريشة وزانية 2020، أيام زمان في مقالات الوزان 2019، الوزان وأمثال زمان 2018، الصحافة والعلاقة مع الدول الاقليمية والجوار 2018، فلسفة الإعلام والسياسية الخارجية العربية (تحليل ومعالجة) 2017، نفثات الوزان 2016، من ذاكرة الوزان 2010.

والوزان هو رئيس اللجنة الإعلامية في اتحاد الجامعات الأفروآسيوية، ورئيس الجامعة الأفروآسيوية المفتوحة، ونائب رئيس جامعة سليمان الدولية،وعميد كلية الاعلام في الجامعة الاسلامية الأمريكية بولاية منيسوتا.

يمتاز بنشاط بحثي وأكاديمي على الصعيد الإعلامي والسياسي، ومعروف في الأوساط البحثية بإدارة العديد من المؤتمرات العلمية الدولية، وتقديمه عشرات البحوث المتخصصة.

وهو ضيف دائم على شاشات الفضائيات العربية، ويقدم تحليله للموضوعات العربية والعراقية منها تحديدا. ويكتب مقالا أسبوعيا بعنوان "ما قل ودل " ومقالا شهريا ينشر في عدة مواقع ومنصات عربية.