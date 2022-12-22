رابط التسجيل في برنامج دعم إنشاء المشاريع الريادية بغزة

أعلنت خدمات الإغاثة الكاثوليكية (CRS) برنامج رؤية غزة 2020، فتح باب التسجيل في برنامج دعم إنشاء المشاريع الريادية للشباب والشابات بغزة.

وقالت خدمات الإغاثة الكاثوليكية، إن برنامج دعم إنشاء المشاريع الريادية للشباب والشابات بغزة يأتي بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لدعم العائلات الفلسطينية في غزة لتصبح أكثر قدرة على الصمود أمام الضغوطات اليومية والتعافي بسرعة من الأزمات.

ونوهت إلى أن أحد المكونات الأساسية لهذا البرنامج هو مساعدة النساء والرياديين الشباب لبدء أو تقوية مشاريعهم الناشئة.

وحول فرص التمويل محدودة وقيمة المنحة متواضعة (القيمة التقديرية هي 1500 دولار للمنحة الواحدة).

معلومات وإرشادات لابد من تقديمها للتسجيل في البرنامج:

الملف التعريفي للمشاريع المستهدفة:

1. مقدم الطلب يجب ألا يقل عمره عن 18 سنة، بعض الاعتبارات العمرية التي تؤخذ بعين الاعتبار:

– فئة الشباب (الذكور والإناث) الذين تتراوح أعمارهم بين 18 – 29 عامًا مؤهلون للتقديم.

– الأشخاص ذوو الإعاقة (الذكور والإناث) الذين تتراوح أعمارهم بين 18 -35 عامًا مؤهلون للتقديم.

– الإناث اللواتي بلغن من العمر 18 عامًا فما فوق مؤهلات للتقديم (لا يوجد قيد على العمر للإناث).

2. يجب أن يكون الرياديين قادرين على طرح فكرة مشروع جديدة.

ملاحظات مهمة:

– سوف تتواصل خدمات الإغاثة الكاثوليكية مع الرياديين المؤهلين لاستكمال عملية الاختيار من خلال مقابلة للتحقق من استيفاء الرياديين لمتطلبات البرنامج.

طريقة في مشروع رؤية غزة لدعم المشاريع:

على الراغبين والراغبات في التسجيل بالمشروع تعبئة نموذج الطلب إلكترونيًا من خلال الرابط التالي:

للتسجيل اضغط هنا مع العلم أن آخر موعد للتسجيل بتاريخ 26 ديسمبر 2022م.

تنبيهات مهمة:

– لتعبئة الطلب باللغة العربية الرجاء الضغط على السهم في أعلى يمين النموذج أعلاه واختيار اللغة العربية، كما في الصورة التالية:

– التسجيل لا يعني بالضرورة الاختيار؛ سيتم الاختيار من خلال عملية تنافسية تشرف عليها خدمات الإغاثة الكاثوليكية.

المصدر / فلسطين أون لاين