مئات المستوطنين يقتحمون نبعاً شمال أريحا

اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، نبع العوجا شمال مدينة أريحا بالضفة الغربية، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي منعت مركبات المواطنين من وصول المنطقة واحتجزت مركبة أحدهم.

وقال الناشط في لجان المقاومة الشعبية في الأغوار أيمن غريب: إن "مئات المستوطنين اقتحموا نبع العوجا، تلبية لدعوات إحدى الجمعيات الاستيطانية لمناسبة ما يسمى عيد "الأنوار" العبري، وتجولوا على امتداد طول النبع".

وأضاف خلال تصريحات صحفية: إن "قوات الاحتلال احتجزت مركبته وبطاقته الشخصية، ومنعته هو وعشرات المواطنين من التواجد في المكان، لتأمين دخول وخروج مركبات المستوطنين إلى النبع.

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وفي وقت ستبق، علّق المستوطنون لافتات استيطانية على مدخل نبع العوجا، وكثفوا من دعواتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، لمحاولة الاستيلاء عليه.

يذكر أن قوات الاحتلال أغلقت الأسبوع الماضي خط مياه وحيد يزوّد حوالي 1200 مواطن بالمياه، في تجمع نبع العوجا، عبر لحامه بالحديد وردمه بالحجارة، ما حرم العائلات الفلسطينية القاطنة بجوار النبع، من المياه الصالحة للشرب.

ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.​

المصدر / فلسطين أون لاين