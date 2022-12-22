جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشهيد "دراغمة" في طوباس

شيّعت جماهير غفيرة، ظهر اليوم الخميس، جثمان الشهيد المقاوم أحمد دراغمة في طوباس بالضفة الغربية المحتلة، والذي ارتقى خلال مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال.

ووصل جثمان الشهيد دارغمة الموشّح براية حركة "حماس،" من مستشفى رفيديا بنابلس إلى طوباس، وسط استقبال حاشد وعلوّ أصوات التكبيرات، قبل أن يتوجه إلى منزله ليودعه أهله وأقاربه.

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وفي السياق، انطلقت جموع كبيرة في موكب التشييع بعد أداء صلاة الجنازة، بمشاركة مقاومين مسلحين، وسط تكبيرات وهتافات لحركة "حماس" وكتائب القسام وقائدها العام محمد الضيف.

بدورها، نعت حركة "حماس" شهيدها المجاهد أحمد عاطف مصطفى دراغمة (23 عامًا)، من طوباس، وقالت : "إنّ استشهاد المجاهد دراغمة في ميدان العز والشرف وهو يدافع عن شعبنا، يبعث برسالة للعدو الغاشم أنّه لن يمرّ آمنًا وأبناء شعبنا متيقظين ومتأهبين لتلبية نداء الوطن، وأنّ المستوطنين الذين يتبجحون باقتحام نابلس بحماية قوات الاحتلال لن يجدوا في وجوههم سوى الرصاص".

وأكدت على مواصلة النفير والدفاع عن أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، والزحف نحو المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه وصدّ عدوان المستوطنين، والذود عن حياضه.

كما نعت مجموعات "عرين الأسود" الشهيد دراغمة، وقالت: "ننعى وإياكُم شهيدكم وشهيدنا وشهيد كل فلسطين المُجاهدة بكل آيات العزة والفخار الذي اُستشهد مُدافعاً عن ثرى أرض جبل النار بعد أن قَدِمَ من طوباس ليصلَ خط الاشتباك بين نابلس وجنين ويرتقي شَهيدا مُشتبكاً مُقبلاً غير مُدبر".

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وأضافت: "نُعلِمكم يا أهلنا في طوباس ونُعلِم شعبنا الأبيّ بأننا ماضون على درب أحمد في الاشتباك والتصدّي ورفع راية الاشتباك من الشمال حتى الجنوب، فهنيئاً لكم يا أهلنا في طوباس وهنيئاً لك يا أحمد بجناتٍ من فردوس بإذن الله برِفقة أسود العرين وشهداء كل فلسطين".