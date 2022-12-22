الاحتلال يهدم منشأة ويجرّف طريقًا في نابلس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منشأة تجارية وجرّفت طريقًا معبّدًا في قرية دير شرف غرب نابلس بالضفة المحتلة.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، خلال تصريحات صحفية، بأن جرافات الاحتلال هدمت منشأة لتجليس ودهان المركبات يعود لمواطن من بلدة سبسطية، بحجة عدم الترخيص، كما جرّفت طريقًا معبّدًا يصل لمنازل المواطنين غرب قرية دير شرف، ويبلغ طوله قرابة 500 متر.

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يُذكر أن سلطات الاحتلال صعّدت من عمليات هدم الممتلكات ومصادرتها في الضفة والقدس، حيث بلغ عدد المنازل التي تم هدمها (43) منزلاً، (17،19) منزلاً منهم في القدس وأريحا على التوالي، فضلاً عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم، حسب تقرير "معطى" الدوري.

بينما بلغ عدد الممتلكات المدمّرة من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها (79) منشأة، فيما بلغ عدد الممتلكات المصادرة (25) منشأة.

المصدر / فلسطين أون لاين