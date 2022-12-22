فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

دعوات للحشد والمشاركة في حملة "الفجر العظيم" بالأقصى

مطلوب مندوب مبيعات للعمل في شركة البستان التجارية

الاحتلال يهدم منشأة ويجرّف طريقًا في نابلس

"عرين الأسود": ماضون على درب الاشتباك والتصدي للاحتلال

"المحتسب".. رحل وبقي منزله ومتجره شاهدين على رفضه بيعهما بـ"100 مليون دولار"

إصابة رئيس حكومة دونيتسك الموالي لروسيا بقصف أوكراني

"واعد": الاحتلال يرفض علاج الأسير المريض وليد دقة

"حراك المعلمين": حكومة اشتية تواصل وقف 118 معلمًا عن العمل

فتح في بلدة بيتا تغلق مكتبها التنظيمي احتجاجًا على ممارسات "الوقائي"

الاحتلال يعتقل مواطنًا غزيًّا من حاجز بيت حانون

"عرين الأسود": ماضون على درب الاشتباك والتصدي للاحتلال

22 ديسمبر 2022 . الساعة 11:46 بتوقيت القدس
...
"عرين الأسود": ماضون على درب الاشتباك والتصدي

نعت مجموعات عرين الأسود المقاوِمة في الضفة الغربية، الشهيد أحمد دراغمة الذي ارتقى فجر اليوم في اشتباك مسلح في أثناء التصدّي لاقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية بمدينة نابلس.

وأضاف البيان والذي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه اليوم الخميس: "من نابلس الأبيّة إلى طوباس ورجال طوباس وعزائم مدينة طوباس نحيّيكم بتحية الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ونُبارك لكم بِشهيدكم البطل المِغوار المُشتبك أحمد عاطف دراغمة".

وأردف بيان عرين الأسود: "إذ ننعى وإياكُم شهيدكم وشهيدنا وشهيد كل فلسطين المُجاهدة بكل آيات العزة والفخار الذي اُستشهد مُدافعاً عن ثرى أرض جبل النار بعد أن قَدِمَ من طوباس ليصلَ خط الاشتباك بين نابلس وجنين ويرتقي شَهيدا مُشتبكاً مُقبلاً غير مُدبر".

وشدّدت المجموعات في بيانها على أنها ماضية على درب الشهيد أحمد دراغمة في الاشتباك والتصدي للاحتلال ورفع راية الاشتباك من الشمال حتى الجنوب.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان القدس نص إعلان القدس نص
#المقاومة في الضفة #عرين الأسود #مجموعات عرين الأسود #الشهيد أحمد دراغمة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة