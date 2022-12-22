إصابة رئيس حكومة دونيتسك الموالي لروسيا بقصف أوكراني

أعلنت وسائل إعلام روسية إصابة رئيس حكومة دونيتسك الموالي لروسيا فيتالي خوتسينكو والرئيس السابق لوكالة الفضاء الروسية (روس-كوسموس) ديمتري روغوزين، في قصف أوكراني على مطعم بجنوب مدينة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن روغوزين قوله إنه يخضع للعلاج بعد أن أصابته شظية في منطقة الظهر وإن حالته مستقرة.

وأضافت المصادر أن عددا من كبار المسؤولين الروس والموالين لموسكو في دونيتسك كانوا يحتفلون بعيد ميلاد ديمتري روغوزين في مطعم يقع في حي لينينسكي جنوبي المدينة قبل تعرضه للقصف.

وأشارت وسائل إعلام محلية في دونيتسك إلى أن القصف أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين من بينهم موظفون في المطعم.

في غضون ذلك، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن روسيا فقدت خلال 9 أشهر من الحرب أكثر من 100 ألف جندي روسي و3 آلاف دبابة ونحو 6 آلاف مركبة مدرعة.

وأضافت أن القوات الروسية شنّت خلال الساعات الماضية 15 غارة جوية على مناطق مدنية لا سيما في مقاطعتي خيرسون وزاباروجيا في جنوب البلاد، إضافة إلى 64 هجوما من منظومات صاروخية.

بالمقابل، أكدت هيئة الأركان أن قواتها قصفت نحو 30 وحدة من الأنظمة المدفعية الروسية في أحد المطارات الميدانية في كاخوفكا بمنطقة خيرسون.

يأتي ذلك بينما أكدت قيادة عمليات الجنوب الأوكرانية استمرار القصف الروسي على المناطق الساحلية في ميكولايف إضافة إلى دنيبرو ونيكوبول جنوبا.

وعلى صعيد الجبهات الشرقية، أفاد الجيش الأوكراني بأن قواته واصلت صدّ هجمات روسية باتجاه قرى وبلدات في خاركيف ولوغانسك إضافة إلى عدّة مناطق باتجاه باخموت في دونيتسك.

المصدر / وكالات