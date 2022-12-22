"واعد": الاحتلال يرفض علاج الأسير المريض وليد دقة

أكدت جمعية "واعد" للأسرى، اليوم الخميس، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يرفض توفير العلاج للأسير المصاب بالسرطان وليد دقة، رغم مرور شهرين على إصابته بمرض سرطاني نادر.

وذكرت في بيان صحفي، أن عائلته بصدد تقديم استئناف لدى المحكمة للسماح له بتلقي الأدوية اللازمة لمواجهة مرضه الفتاك.

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وقالت: "إنّ الاحتلال أعاد الأسير دقة لسجن عسقلان رافضا الإبقاء عليه في مكان ملائم لتلقي الرعاية الطبية، والأسير دقة يشكو من آلام متزايدة في جميع أنحاء جسده ويقوم على رعايته زملائه من الأسرى".

يُذكر أنّ الأسير بحاجة لوحدات دم بشكل مستمر حيث يعاني من فقدان وحدات في زمن قياسي قصير والاحتلال يؤخر نقل وحدات الدم إليه رغم استعداد رفاقه الأسرى للتبرع بها.

المصدر / فلسطين أون لاين