رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:

أكد مصدر في الحراك الموحد للمعلمين، أن وزارة التربية والتعليم بحكومة اشتية في رام الله تواصل وقف 118 معلمًا عن العمل من مدارس بيت لحم، في انتهاك لحقوق الموظفين والقانون الأساسي.

وأوضح المصدر -الذي فضَّل عدم الكشف عن اسمه- في حديثه لصحيفة "فلسطين"، أنه منذ بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أقدمت وزارة التربية والتعليم على إرسال كتب وقف عن العمل لـ118 معلمًا؛ بسبب دخولهم في إضراب جزئي في المدارس احتجاجًا على عدم تسلمهم رواتبهم والمتأخرات كاملة.

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ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم تريد إرهاب المعلمين في جميع مدارس الضفة الغربية بخطوة وقف المعلمين، وتحويلهم إلى التحقيق بسبب دخولهم في إجراءات نقابية ضمنها لهم القانون الأساسي، واصفًا قرار الوزارة والحكومة بـ"التعسفي".

وأشار إلى تنظيم المعلمين في بيت لحم الأيام الماضية وقفات احتجاجية أمام مدارسهم، رفضًا لقرار الوزارة والحكومة وقف العشرات من زملائهم؛ بسبب مطالباتهم بحقوقهم الوظيفية.

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يشار إلى أن المعلمين يطالبون برفع "طبيعة العمل" من 50% إلى 80%، وتحويل العلاوات الإشرافية إلى طبيعة عمل (رئيس شعبة، ورئيس قسم، ونائب مدير)، وصرف علاوة غلاء المعيشة المتبقية منذ عام 2013م، وحل جميع الملفات العالقة (ملفات 2019م، وعقود 2016م، ومستحقات النشاط الحر، ومستحقات المناهج، ومستحقات الثانوية العامة، وملفات غزة بالكامل، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بخصوص علاوة المخاطرة للقدس، والمطالبة بتشكيل نقابة تدافع عن حقوقهم، وإجراء انتخابات).