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الاحتلال يعتقل مواطنًا غزيًّا من حاجز بيت حانون

22 ديسمبر 2022 . الساعة 10:22 بتوقيت القدس
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حاجز بيت حانون- إيرز (أرشيف)

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، عن اعتقال مواطن فلسطيني من سكان قطاع غزة عند حاجز بيت حانون "إيرز" شمال القطاع.

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وأوضح المختص في شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن الاحتلال اعتقل المواطن "حسام سليمان أبو يونس" (39) عامًا سكان مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، على حاجز بيت حانون "إيرز"، مشيراً إلى أن المواطن الذي تم اعتقاله يحمل تصريح تاجر، 

يُذكر أن هذه هي حالة الاعتقال التاسعة منذ بداية العامة 2022، لمواطنين من قطاع غزة، عند حاجز بيت حانون "إيرز".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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