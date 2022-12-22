أهالي الخان الأحمر يرفضون خطة الاحتلال لتهجيرهم

القدس المحتلة- غزة/ أدهم الشريف:

يبدي أهالي قرية الخان الأحمر رفضهم الشديد لخطة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتهجيرهم مسافة 300 متر عن موقع سكنهم الحالي شرق القدس المحتلة.

ومن المتوقع أن ترد حكومة الاحتلال على محكمة الاحتلال العليا بشأن قرار تهجير سكان قرية الخان الأحمر شرق القدس، ووفقًا للقناة السابعة العبرية فقد أعدت ما تسمى "الإدارة المدنية" للاحتلال خطة لترحيل أهالي القرية إلى موقع قريب، على بعد 300 متر فقط من موقعها الحالي، ومن المفترض أن يُرَدَّ على المحكمة بحلول الأول من فبراير من عام 2023م بشأن عريضة تقدمت بها منظمة "ريجافيم" الاستيطانية بخصوص تهجير سكان الخان الأحمر.

اقرأ أيضاً: عقب إغلاق مداخل القرية.. أهالي "الخان الأحمر" يخشون تدميرها في أي لحظة

وقال رئيس مجلس قروي الخان الأحمر، عيد الجهالين: إن "الاحتلال الإسرائيلي يراهن على موافقة سكان الخان الأحمر على خطته، حتى يتسنّى له لاحقًا تهجيرهم مجددًا إلى مئات وآلاف الأمتار عن مكان سكنهم الأصلي".

وأضاف الجهالين لصحيفة "فلسطين": إن "الاحتلال يريد الهروب من الضغط الدولي والاتحاد الأوروبي، عبر الترويج لفكرة نقل سكان الخان إلى مسافة 300 متر، لكنه في الحقيقة يسعى إلى تهجيرهم".

ونبَّه على مساعي الاحتلال إلى إثبات أن الفلسطيني يمكن مفاوضته أمام العالم، والرحيل عن أملاكه، مشيرًا إلى أن معركة سكان الخان الأحمر مع الاحتلال عمرها أكثر من 10 سنوات، وهم متمسكون بأرضهم.

اقرأ أيضاً: الجهالين: مقترح الاحتلال بإزاحة "الخان الأحمر" 300 متر "مرفوض"

وأكمل الجهالين أن سكان الخان الأحمر ليس لديهم استعداد لإزاحة القرية مترًا واحدًا، ولن يفعلوا ذلك تحت أي ظرف كان.

وأكد استعداد سكان القرية لمواجهة الاحتلال وقواته المدججة بالأسلحة والصمود فيها، إذا قررت التدخل لإجبارهم على هجر المنطقة.

وتابع: لن نرحل من أراضينا، ولن نقبل بهجرة فلسطينية ثالثة يتسبب بها الاحتلال؛ من أجل مشاريع التوسع الاستيطاني.