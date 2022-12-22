هنية: مونديال قطر خدم القضية الفلسطينية بشكل كبير

الدوحة/ مؤمن الكحلوت:

أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، عن سعادته لما قدمه مونديال قطر 2022 من خدمة كبيرة للقضية الفلسطينية على مدار أيامه الجميلة التي شهدت رفع علم فلسطين بصورة كبيرة جداً أغاظت العدو الصهيوني.

وأشار هنية في كلمة له خلال وداع الوفد الرياضي الفلسطيني الموفد لقطر، إلى أن كل العالم شاهد أن فلسطين هي من فازت بالمونديال، وكانت البطل غير المتوج بكأس العالم، من خلال حضورها في كافة فعاليات ومباريات المونديال على أرض قطر، والتضامن معها ومع قضيتها.

وشدد على أن المونديال كان بصبغة عربية إسلامية فرضتها قطر على العالم بكل احترام، وأثبتت من خلاله أن العرب والمسلمين قادرين على تقديم مونديال استثنائي غير مسبوق من الناحيتين التنظيمية والإدارية إلى جوانب أخرى مهمة جداً كتوفير الأمن لأكثر من مليون زائر لقطر خلال المونديال، وأن ذلك يُشكل عنصر فخر واعتزاز من فلسطين لقطر وقيادتها.

وأكد هنية، أن الاحتلال سيزول عن أرض فلسطين يوما ما كما زال من قبله، وأنه على يقين من تحقيق ذلك، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني أوصل رسالة للعالم كله، أنه شعب مظلوم ويتعرض للاحتلال منذ 75 سنة وأنه لن يستسلم ولن يُفرط في حقه وسيتمر في تمسكه بهويته المتجذرة عبر التاريخ.

كما وعبر عن اعتزازه سعادته بالوفد الرياضي الفلسطيني الكبير الذي تواجد في مونديال قطر 2022، ونجح في إيصال الرسالة الفلسطينية للعالم.

وقال هنية خلال وداع الوفد في الدوحة، إنه رسم لوحة عظيمة خلال تواجدها في قطر ممثلاً في عدد من المتطوعين والإعلاميين وعدد من نجوم كرة القدم الفلسطينية.

وأشاد هنية أمام الحضور، بما قامت به صحيفة "فلسطين"، في المونديال، من خلال إجراء عدد من المقابلات الحصرية، مع عدد من نجوم الكرة العربية، وإيصال الرسالة للعالم، مؤكداً على أهمية هذا الأمر.

واستضاف هنية خلال أيام المونديال ما يقرب من (100) فلسطين حضروا المونديال كمتطوعين وإعلاميين ونجوم الكرة الفلسطينية على مدار العقود الماضية، وعبر لهم عن سعادته بتواجدهم في المونديال كنوع من أنواع التكريم الذي يستحقونه.