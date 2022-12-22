فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

فتح في بلدة بيتا تغلق مكتبها التنظيمي احتجاجًا على ممارسات "الوقائي"

الاحتلال يعتقل مواطنًا غزيًّا من حاجز بيت حانون

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية الجديدة الـ100 دولار شهر 12

المرور: 6 إصابات في 7 حوادث سير خلال 24 ساعة

أهالي الخان الأحمر يرفضون خطة الاحتلال لتهجيرهم

الناجي: التحكيم الفلسطيني يمتلك خامات ممتازة بحاجة لاهتمام

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" في خامس أيام "عيد الحانوكاه"

"حماس" تنعى الشهيد "دراغمة" وتؤكد أنّ العدوان سيُقابَل بالصمود والمقاومة

هنية: مونديال قطر خدم القضية الفلسطينية بشكل كبير

وظيفة شاغرة في البنك الوطني الإسلامي

"حماس" تنعى الشهيد "دراغمة" وتؤكد أنّ العدوان سيُقابَل بالصمود والمقاومة

22 ديسمبر 2022 . الساعة 09:54 بتوقيت القدس
...
الشهيد أحمد دراغمة

زفّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية شهيدها المجاهد، أحمد عاطف مصطفى دراغمة (23 عامًا)، من طوباس، الذي ارتقى فجر اليوم في اشتباك مسلح في أثناء التصدّي لاقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية بمدينة نابلس.

وأكدت الحركة في بيان لها، اليوم الخميس، على أنّ استشهاد المجاهد دراغمة في ميدان العز والشرف وهو يدافع عن شعبنا، يبعث برسالة للعدو الغاشم أنّه لن يمرّ آمنًا وأبناء شعبنا متيقظين ومتأهبين لتلبية نداء الوطن، وأنّ المستوطنين الذين يتبجّحون باقتحام نابلس بحماية قوات الاحتلال لن يجدوا في وجوههم سوى الرصاص.

اقرأ أيضا: بالفيديو استشهاد شاب متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال بنابلس

وعزّت ذوي الشهيد، مؤكدة أنّ عدوان الاحتلال ومستوطنيه سيُقابَل بمزيد من الصمود والمقاومة.

وأكدت "حماس"، مواصلة النفير والدفاع عن أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، والزحف نحو المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه وصدّ عدوان المستوطنين، والذود عن حياضه.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان القدس نص إعلان القدس نص
#حماس #المقاومة #حركة حماس #مقاومة الاحتلال #عدوان الاحتلال #الشهيد أحمد دراغمة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة