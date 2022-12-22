"حماس" تنعى الشهيد "دراغمة" وتؤكد أنّ العدوان سيُقابَل بالصمود والمقاومة

زفّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية شهيدها المجاهد، أحمد عاطف مصطفى دراغمة (23 عامًا)، من طوباس، الذي ارتقى فجر اليوم في اشتباك مسلح في أثناء التصدّي لاقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية بمدينة نابلس.

وأكدت الحركة في بيان لها، اليوم الخميس، على أنّ استشهاد المجاهد دراغمة في ميدان العز والشرف وهو يدافع عن شعبنا، يبعث برسالة للعدو الغاشم أنّه لن يمرّ آمنًا وأبناء شعبنا متيقظين ومتأهبين لتلبية نداء الوطن، وأنّ المستوطنين الذين يتبجّحون باقتحام نابلس بحماية قوات الاحتلال لن يجدوا في وجوههم سوى الرصاص.

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وعزّت ذوي الشهيد، مؤكدة أنّ عدوان الاحتلال ومستوطنيه سيُقابَل بمزيد من الصمود والمقاومة.

وأكدت "حماس"، مواصلة النفير والدفاع عن أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، والزحف نحو المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه وصدّ عدوان المستوطنين، والذود عن حياضه.

المصدر / فلسطين أون لاين