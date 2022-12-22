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محدث بالفيديو والصور عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" في خامس أيام "عيد الحانوكاه"

22 ديسمبر 2022 . الساعة 09:29 بتوقيت القدس
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اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفات مصادر صحفية، بأن اقتحامات المستوطنين توالت لليوم الخامس احتفالاً  بما يسمى عيد "الحانوكاه التهويدي".

يشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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