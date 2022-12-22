فلكيًّا.. اليوم الخميس أول أيام الشتاء وبداية الأربعينية

بدأ اليوم الخميس فصل الشتاء فلكيا للموسم الجديد، وينتهي يوم الثلاثاء 21 آذار/ مارس 2023)، بحيث يستمر الانقلاب الشتوي 89 يوما وفقا لتوقيت فلسطين.

وتبدأ أربعينية الشتاء التي يطلق عليها كُثر "مربعانية" مع مطلع فصل الشتاء فلكيا، وتستمر لمدة 40 يوما أي لغاية 31 كانون الثاني/ يناير 2023.

وبعد انتهاء أربعينية الشتاء، تبدأ خمسينية الشتاء التي تُقسم إلى عدة أقسام وفقا لتراثنا العربي الفلسطيني اعتبارا من 1 شباط/ فبراير 2023.

ومع انتهاء خمسينية الشتاء، يبدأ فصل الربيع فلكيا، وتعتدل الأجواء تدريجيا وصولا إلى الانقلاب الصيفي في حزيران/ يونيو 2023.

والانقلاب الشتوي يحدث عادة أيام 20, 21, 22, 23 من شهر كانون الأول/ ديسمبر.

وتُعدّ "أربعينية" الشتاء فترة يشتدّ فيها البرد وتستمر أربعين يوما، ومن هنا أتى الاسم.

وتمتاز هذه الفترة بالبرد القارس وقد تسقط الثلوج فيها في المناطق الجبلية، والبرَد في المناطق الساحلية، وتقل الحركة في أيام الأربيعينة وخصوصا في ساعات الليل.

المصدر / فلسطين أون لاين