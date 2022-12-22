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جريمة إطلاق نار في الداخل المحتل تودي بحياة فلسطيني

22 ديسمبر 2022 . الساعة 09:19 بتوقيت القدس
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الشاب محمد زيتونة - أرشيف

قتل شاب من مدينة يافا في الداخل الفلسطيني المحتل منذ عام 1948،  مساء أمس الأربعاء، متأثراً بجروحه الحرجة في جريمة إطلاق نار بالمدينة.

وأفادت مصادر طبية، بأن الشاب محمد زيتونة أصيب بالرصاص في أنحاء مختلفة من جسده، وجرى نقله إلى المستشفى بحالة حرجة، قبل أن يعلن الأطباء لاحقاً عن وفاته.

وزعمت سلطات الاحتلال أنها اعتقلت شخصاً يهودياً من "هود هشارون" للاشتباه في ارتكابه الجريمة، وادعت أن خلفية الجريمة "قيد التحقيق".

وبذلك، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل الفلسطيني المحتل، منذ مطلع العام الجاري إلى 104 قتلى، بينهم 12 امرأة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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