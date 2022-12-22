قبل دقائق من انتهاء المهلة الممنوحة.. نتنياهو يشكل حكومة جديدة

أخطر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، قبل انتصاف ليل الأربعاء - الخميس، رئيس الاحتلال، يتحساق هرتسوغ، بأنه تمكن من تشكيل حكومته السادسة، بالشراكة مع الحريديين وتيار الصهيونية الدينية.

جاء ذلك قبل دقائق من انتهاء المهلة التي منحها هرتسوغ لنتنياهو، علما بأن هرتسوغ كان قد مدد هذه المهلة لعشرة أيام، بعد طلب من نتنياهو قبل انتهاء المهلة الأولى (21 يوما) في 11 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وتضم حكومة نتنياهو بالإضافة إلى حزبه، الليكود، الحزبين الحريديين "شاس" و"عوتسما يهوديت" بالإضافة إلى الحزبين اليمينيين المتطرفين "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت"، ومدعومة من ائتلاف مكون 64 عضو كنيست.

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وينص قانون الاحتلال على تنصيب الحكومة في غضون أسبوع من الإعلان عن تشكيلها، بما في ذلك إخطار الكنيست التي ستدعو الهيئة العامة للانعقاد خلال هذه الفترة، لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

وبذل نتنياهو جهودًا في اللحظة الأخيرة، لتوقيع اتفاقيات ائتلافية مبدئية مع شركائه في المعسكر، حيث اجتمع في الكنيست مع ممثلين عن "يهودت هتوراه" و"عوتسما يهوديت".

وكان رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، قد غرّد على "تويتر"، قائلا: "بمناسبة سعيدة، تمكنا (من تشكيل الحكومة)".

المصدر / فلسطين أون لاين