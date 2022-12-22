مراهقة تقتل 3 من أسرتها وتصيب آخرين

أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، اليوم الخميس، إلقاء القبض على فتاة قتلت ثلاثة من أفراد أسرتها بالرصاص، وأصابت اثنين.

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بالأردن إن بلاغًا ورد لمديرية شرطة محافظة إربد، الخميس، بقيام فتاة تبلغ 17 عامًا، إثر خلافات عائلية.

حيث قامت بإطلاق عدة طلقات نارية من سلاح ناري (بومبكشن) على أفراد أسرتها، ونتج عن الحادثة ثلاث وفيات وإصابتان جميعهم من أفراد الأسرة.

وتابع: تحركت قوة أمنية إلى مكان وقوع الحادثة، وألقت القبض على الفتاة وضبط السلاح الناري المستخدم، فيما بوشر التحقيق معها.

ولم يكشف الأمن الأردني، عن مزيد من التفاصيل، أو ملابسات الخلافات العائلية التي أدت إلى وقوع هذه الجريمة.

المصدر / وكالات