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وسط اشتباكات مع المقاومين

بالفيديو الاحتلال يقتحم المنطقة الشرقية بنابلس تمهيدًا لاقتحام المستوطنين

22 ديسمبر 2022 . الساعة 00:03 بتوقيت القدس
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اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللية، المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، شمال الضفة الغربية تمهيدا لاقتحام المستوطنين.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة شاب بالرصاص الحي في الظهر والرجل في شارع عمان بنابلس، مشيرًا لنقله إلى مشفى رفيديا بالمدينة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال نشرت وحدة القناصة في عدة بنايات بمحيط قبر يوسف شرق نابلس.

فيما اندلعت اشتباكات عنيفة اندلعت مع المقاومين عقب اقتحام جنود الاحتلال للمنطقة الشرقية بنابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال القنابل الغازية بكثافة تجاه الشباب الثائر في نابلس، خلال اقتحام المدينة.

وكان عشرات الشبان قد أشعلوا الإطارات المطاطية في نابلس استعدادًا لمواجهة قوات الاحتلال عقب الإعلان عن نية المستوطنين اقتحام منطقة قبر يوسف الليلة.

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