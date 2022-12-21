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المنتخب الوحيد الذي قد يُجبر فان غال على التراجع عن قرار الاعتزال

21 ديسمبر 2022 . الساعة 22:50 بتوقيت القدس
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المنتخب الوحيد الذي قد يُجبر فان غال على التراجع عن قرار الاعتزال

بات لويس فان غال، مدرب المنتخب الهولندي السابق، منفتحاً على فكرة التدريب الدولي من جديد، رغم إعلانه اعتزال التدريب، بعد خروج هولندا من الدور ربع النهائي لمسابقة مونديال قطر 2022.

وعقب الخسارة أمام الأرجنتين (3-4) بركلات الترجيح في ربع النهائي، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي (2-2)، أعلن فان غال نهاية مشواره مع المنتخب الهولندي، مؤكداً: "لن أستمر مدربا وطنيا، هذه كانت آخر مباراة لي في فترتي الثالثة مع هولندا".

وعلى الرغم من توقعات الكثيرين بانتهاء مسيرة فان غال التدريبية بصورة كاملة، إثر اكتشاف إصابته بسرطان البروستاتا في وقت سابق من هذا العام، فإن المدرب البالغ من العمر 71 عاماً، بات منفتحاً على الظفر بوظيفة جديدة في المرحلة المقبلة.

وقال فان غال، في تصريحات سابقة نقلتها صحيفة "بيلد" الألمانية: "تقاعدت لكن إن أرادت البرتغال مني العمل معها سأستمتع بهذا العرض، هذا كل ما لدي لأقوله، لا أريد أن يعتقد البعض أنني أعرض نفسي عليهم".

جدير بالذكر أن فان غال عمل مدربًا للمنتخب الهولندي لولاية ثالثة في أغسطس/ آب 2021، ونجح في قيادة "الطواحين" لتحقيق 14 انتصارًا في 20 مباراة، وتعادل في 6 مباريات أخرى، كما أحرز منتخب هولندا 51 هدفًا واستقبل 17 هدفًا آخر، بانتظار بدء حقبة جديدة مع الهولندي الآخر رونالد كومان.

المصدر / وكالات
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